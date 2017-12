Sulz a. N. Holzhauser Konzept ist abgesegnet

Ein solches hat der Holzhauser Ortschaftsrat nun in den vergangenen Monaten entwickelt. So soll ein Dorfgemeinschaftsverein auf den Weg gebracht werden, der als Dachorganisation mit einem Vorsitzenden, einem Kassierer und einem Schriftführer sowie Vereinsvertretern als Ausschuss über den Dorfgemeinschaftsraum verfügt. Der Vorstand werde sich aus den Reihen des Ortschaftsrats bilden, kündigte Plocher dabei an. Davon abgesehen könne auch jede Privatperson dem Verein beitreten. Die örtlichen Vereine werden den Raum dann bewirtschaften. 20 Prozent des Ertrags verbleiben im Dorfgemeinschaftsverein zur Deckung der laufenden Kosten. Der Rest bessert die Kassen des ausrichtenden Vereins auf. Der Raum soll jeden Mittwoch und Freitag von 16 bis 21.30 Uhr geöffnet sein. Als Veranstaltung könne man sich alles vorstellen, meinte Plocher, vom Strickkurs über ein Kabarett bis zum musikalischen Auftritt.

"Das rentiert sich für die Vereine. Die haben vor Ideen geradezu gesprudelt und haben für eine zweimalige Öffnung pro Woche gestimmt", berichtete Plocher. "Aller Anfang ist schwer, aber wir müssen die Hürde nehmen", meinte Plocher. Und das bei einem relativ geringen Risiko. Sollte das Projekt scheitern, zeigte Hauptamtsleiter Hartmut Walter auf, so könne man den Raum immer noch zu einer Wohnung umwandeln.

Als nächstes stehe dann eine Gründungsversammlung des Vereins an, später der Baubeginn und die komplette Erschließung, also die Verbindung vom Seltenweg zur Oberen Straße. Die bestehende Stichstraße solle auf drei Meter Breite ausgebaut und weitere Stellplätze eingeplant werden. Bürgermeister Gerd Hieber erklärte auf Nachfrage aus dem Gemeinderat, dass geplant sei, dass die Stadt den Dorfgemeinschaftsraum der Ortschaft Holzhausen überlasse. Der Raum werde auch an Privatpersonen vermietet, aber die Bewohner des Hauses hätten bei der Belegung Vorrang, erklärte Plocher.

Änderung im Plan nötig

Nun ist nur noch eine Änderung des Bebauungsplans nötig. Beim ersten, damals noch von Sülzle, habe es zwei Widersprüche gegeben, klärte der stellvertrende Stadtbauamtsleiter Michael Gunesch den Gemeinderat auf. Diese müssten mit der Überarbeitung des neuen Konzepts aber entkräftet sein. Wenn es gut läuft, ist Ende Januar der Aufstellungsbeschluss zu erwarten. Bis dahin muss der Bauantrag zurückgestellt werden. Die Kosten für die Maßnahmen werden separat im Gemeinderat beraten.

Die Stadträte stimmten dem Betreiberkonzept zu. Denn "einer muss anfangen", machte Plocher klar. Und wieso sollte das nicht Holzhausen sein?