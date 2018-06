Sulz a. N. Holzhauser Abteilung gut gerüstet

Die erste Fahrt durch Holzhausen hat bereits stattgefunden: Beim Narrentreffen der Holzhauser Hexen wurde das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) der Bevölkerung erstmals gezeigt. In der Geschichte der Holzhauser Feuerwehr kommt ein Kommandant zumeist nur einmal in den Genuss, ein neues Fahrzeug zu erhalten. Dies war bei Hans Leuze so und jetzt bei seinem Sohn Alex, der die Nachfolge seines Vaters als Kommandant angetreten hat.

Die Entscheidung, dass die Feuerwehr Holzhausen in diesem Jahr mit dem neuen Fahrzeug zum Zug kommen wird, gab Grund zum Jubel. Die Feuerwehrmänner der Holzhauser Abteilung konnten bei einer Übung auf dem Pferdehof im Vorfeld testen, welche Eigenschaften das MLF hat. Mit Stadtbrandmeister Eugen Heizmann, der die Abteilungswehren unterstützt, wo er kann, gab es Gespräche, und letztendlich kam es zum Kauf.

Das MLF hat 800 Liter Wasser an Bord für den Ersteinsatz. Per Lichtmastenanlage kann auch in der Dunkelheit gearbeitet werden. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit einem LED-Beleuchtungssystem und Notstromaggregat. Ein großer Vorteil ist, dass sich die Atemschutzgeräteträger auf der Anfahrt zur Brandstelle bereits im Fahrzeug rüsten und sofort in den Einsatz können. Die Abteilung hat vier bis fünf Leute, die mit dem MLF fahren dürfen.