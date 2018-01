Sulz a. N. Hören, Singen und Beten

Hören konnte man geistlich gehaltvolle Lieder mit sehr viel Tiefgang in eingängigen Melodien. So musste Hoffmann nicht zweimal zum Mitsingen bitten. Sehr schnell erklang ein richtiger "Kirchenchor". Seine selbst verfassten Lieder, live gesungen, regten von sich aus schon an – allein schon durch die verschiedenen Stile. Mal balladenhaft, mal poppig beschwingt bis zum Dreivierteltakt – mit einer fetzigen Mischung begeisterte der Musiker am Keyboard die Besucher mit Titeln wie "Denn die Wüste wird blühn", "Hier ist Liebe", "Nun soll alles schweigen" oder das berührende "Deine Hände" angesichts des eingeblendeten Rembrandt-Bildes "Der verlorene Sohn". Und ein Klangteppich lag fast immer im Raum.

Ganz zarte Töne untermalten meditativ auch die eindringlich gesprochenen Moderationstexte und Bibelstellen. Dazwischen lagen Zeiten der Stille. "Wir sahen seine Herrlichkeit" zog sich als roter Faden durch das Programm, wobei "Herrlichkeit" für jeden anders aussehen kann. Drei biblische und drei aktuelle Beispiele von Menschen ohne Lebensperspektive fordern zum Handeln auf.

Frei formulierte Gebetsgedanken brachten Marianne Dölker-Gruhler von den Apis, Hans Harter von der Volksmission Sulz und Bernhard Kast von der Freien Evangelischen Gemeinde Oberndorf vor. Alle Themen wie "Am Ende wird alles gut", "Standhaft in der Verfolgung", "In der Fremde Heimat finden", "Gott will alle", "Geflüchtete werden zum Segen", "Der Abgelehnte wird zum Versöhner" oder "Das Ziel im Auge behalten" und "Niemand kann etwas mitnehmen" wurden nochmals musikalisch aufgegriffen und zur Gesamtschau zusammengeführt. Ein Ständerling lud noch zum Verweilen ein.