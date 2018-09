Sulz a. N. Höhere Chancen bei Herzstillstand

Die Studie sei an der Universität von Texas in Houston durchgeführt worden. Dabei seien Patienten von 27 Notfallambulanzen in die Studie miteinbezogen worden. 3004 Patienten, die außerhalb der Klinik einen plötzlichen Herzstillstand erlitten hätten, seien entweder klassisch intubiert oder mit einem Larynx-Tubus versorgt worden.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Patienten in der Larynx-Tubus-Gruppe nicht nur öfter den Herzstillstand überlebten. Sie hätten häufiger mit einem guten neurologischen Ergebnis entlassen werden können. "Basierend auf diesen Ergebnissen könnte die Verwendung des Larynx-Tubus jedes Jahr Tausende von Leben retten", sagte der Leitautor Henry E. Wang, Professor und stellvertretender Vorsitzender für Forschung in der Notfallabteilung Medizin an der McGovern Medical School. Die Besonderheit des Larynx-Tubus, der von Volker Bertram entwickelt wurde, sei, dass sein unteres Ende in die Speiseröhre vorgeschoben wird, und nach Aufblasen zweier Ballons die Beatmung über die dazwischenliegende Öffnung erfolgen könne.