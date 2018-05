Sulz a. N. Herrliche Aussicht

Beeindruckend war die riesige Petershöhle, die nur über viele Treppenstufen erreichbar ist. Der Weg über Beuron war zwar länger als die geplante Tour, die direkt zurück zum Eichfelsen geführt hätte, aber die Ausblicke ringsum belohnten die Eltern mit ihren Sprösslingen. 200 Höhenmeter, zweimal im Abstieg und zweimal im Aufstieg, waren zu überwinden.

Zwischen Felsen und Blumenwiesen ging es am dritten Tag auf den Premiumweg Donaufelsen-Tour vom Parkplatz beim Kloster Beuron aus über das Liebfrauental zur Jägerhaushöhle beim Schloss Bronnen. Bei dieser Höhle sind Werkzeuge der Steinzeitmenschen gefunden worden. Am Donauradweg direkt unterhalb dieser Höhle wurde Mittagsrast gemacht und für die müden Beine legte Agnes Utzler eine Gymnastikrunde ein. Am Ausgangspunkt angelangt, ließ man die Erlebnisse Revue passieren. Der Dank galt dem Ehepaar Utzler.