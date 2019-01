Sulz a. N. Heizmanns Kugel landet genau im Zentrum

Sulz (ah). Die Zahl der Kanonen im Besitz von Horst Bühner ist groß. Der deutsche Meister im Kanonenschießen gastierte wieder in Sulz beim Dreikönigsschießen des Schützenvereins. Dazu hatte er seine "Feldschlange", so wird die 50 Kilo schwere Kanone genannt, mitgebracht. Sie ist verziert mit einem Drachen. Bühner erzählte, dass dieser Kanonentyp früher als "Mauerbrecher" benutzt wurde. Bei Schlachten und Überfällen rissen die Kanonenkugeln große Löcher in die Wehranlagen, und so konnten die Angreifer ins Innere der Anlage kommen.