Sulz a. N. Heißer Sommer setzt Bäumen zu

Sulz. Bevor sich die Gruppe auf die Exkursion in drei Waldabteile des Sulzer Stadtwalds begibt, verkündet Bürgermeister Gerd Hieber eine gute Nachricht für die Verwaltung: Für die Nutzung des Stadtwalds muss kein Zweckverband gegründet werden, der Kommunalwald kann wie gehabt verwaltet werden.

Aber in welchem Zustand ist der Stadtwald überhaupt? Darüber informierten Norbert Utzler, stellvertretender Leiter des Kreisforstamts Rottweil und die Förster ihres jeweiligen Reviers, Florian Nuding und Karlheinz Mertes. Drei Exkursionsziele wurden mit Feuerwehr-Bussen und Autos angefahren: Der Bauernwald in Holzhausen, der Katzensteig in Bergfelden und der Steingarten in Sulz.

Bei der ersten Station erklärte Utzler zunächst die Auswirkungen des besonders warmen und trockenen Sommers diesen Jahres auf den Wald. "Der warme Sommer mit wenig Niederschlag trocknet die Bäume aus", so Utzler. Das bedeutet, dass es große Ausfälle unter anderem an Tannen gebe. Die Klimaentwicklung setze dem Wald zu, so der Forstexperte. "Die Temperatur hat sich gegenüber des Zeitraums von 1961 bis 1987 um ein Grad erhöht und es ist kein Ende dieser Entwicklung abzusehen", so Utzler. Im Nadelholzbereich sind dadurch vor allem drei Baumarten betroffen: die Fichte, die Tanne und die Douglasie. Letztere wird zunehmend als drittes Standbein im Nadelholzbereich gesehen.