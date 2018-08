Sulz a. N. Heiße Rhythmen bei unterkühlten Temperaturen

Mit viel Aufwand hatten die Veranstalter auf dem Parkplatz eine "Eventlocation" aufgebaut. Zwischen den Bäumen am Ende des Platzes entstand eine Bühne mit einer Sound- und Lichtanlage. Aufgebaut war neben anderen Ständen die mobile Bar "Little Cuba by Che". Flaggen mit dem Konterfei von Che Guevara, einer der Anführer der Rebellenarmee der kubanischen Revolution, zeigten die Namensherkunft der Bar an.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gingen die Temperaturen in den Keller und während des Samstags zogen Schauer über das Neckartal hinweg. Doch gegen Abend ließen sie nach. Der in der internationalen Latin-Musikszene bekannte Sänger und Musikproduzent Luis Ton eröffnete mit seinen beiden Musikerkollegen den Abend. Der 27-jährige Künstler wurde in Kuba geboren und begann in frühen Jahren sich dort einen Namen in der Musikszene zu machen.

Latin-Genres wie Salsa, Merengue, Bachata und Reggae gehören zu seinem Repertoire. Unterstützt wird er von Juan, einem weiteren Kubaner, und Ruby aus Ecuador.