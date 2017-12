Sulz a. N. Hälfte der Plätze schon verkauft

Einer von ihnen ist Tibor Brouwer. Der Bariton gastierte 2008 bei den Bayreuther Barockfestspielen und wurde in 2009 für die Produktion "Judith" bei den Salzburger Festspielen engagiert. In Glatt brillierte Brouwer in "Don Giovanni" als Leporello bei den Opernfestspielen.

Gastspiele führten den Tenor Harry van der Plas an viele große Opernhäuser Europas. Seit zwei Jahren ist van der Plas festes Ensemble-Mitglied am Badischen Staatstheater Karlsruhe.

Dritte im Bunde ist die junge Sopranistin Larissa Wäspy, die ihren Master in Operngesang abschloss. Des Weiteren belegte sie an der Musikhochschule Karlsruhe Meisterkurse. Zurzeit ist das junge Talent an der Semperoper Dresden als "Schneewitten" engagiert.

Sven Gnass freut sich auf den Neujahrsabend und die Begegnungen. Um 19 Uhr geht es los. Die Bewirtung übernimmt der Bürger- und Kulturverein Glatt.