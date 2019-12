Sulz a. N. Gummibärchen gegen Falschparker

Die Aktion zum Thema "Ruhender Verkehr" ist Teil der Verkehrssicherheitskampagne "Vorsicht. Rücksicht. Umsicht". Die hat das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg in diesem Jahr ins Leben gerufen. Jährlich ist ein anderes Schwerpunktthema geplant. "Eigentlich lief die Aktion ab dem 4. November, doch wir starteten zeitversetzt am 25. November", sagt Glöckler. Das liege daran, dass die Gummibärchen zu spät angekommen seien, weil so viele Kommunen versorgt werden mussten. "Nun geht die Aktion in Sulz bis zum 20. Dezember. Und nächstes Jahr machen wir weiter." Wie lange, hänge davon ab, wie viele Gummibärchen übrig seien. "Sie passt wunderbar zu unserer Weihnachts-Aktion." Die gebe es nun schon seit einigen Jahren. Aus Kulanz werde Falschparkern, ausgenommen sind sehr schwere Fälle, das Knöllchen erlassen. Der Betroffene findet in der Vorweihnachtszeit also, wenn er Glück hat, lediglich einen "Gutschein" an seiner Windschutzscheibe, der auf die Ordnungswidrigkeit hinweist.

Parallel zu den Dankeskarten hinter den Scheibenwischern hängen in der Stadt Plakate aus, die für gefährliche Halte- und Parksituationen sensibilisieren und auf das richtige Verhalten hinweisen sollen. "Dort ist zum Beispiel abzulesen, dass man sich umschaut, bevor man eine Autotür öffnet oder dass man nicht vor einem Zebrastreifen parkt", sagt Glöckler. Oftmals komme es vor, dass Autofahrer nur kurz halb auf dem Gehweg parken wollen, aber genau dann ein Rollstuhl- oder Rollatorfahrer vorbei komme, der dann auf die Straße ausweichen müsse.

Stadt will Gefahren einschränken

Dass sich aus der Aktion eine sichtbare Besserung des Parkverhaltens ergeben habe, lasse sich noch nicht feststellen. "Wir machen das ja auch erst seit etwa drei Wochen." Die Aktion dauerhaft beizubehalten hält sie nicht für sinnvoll. Um ein Bewusstsein für den Verkehr zu schaffen, dürfe kein Gewöhnungseffekt eintreten. "Aber wenn wieder einmal eine Aktion im Rahmen der Kampagne ansteht, sind wir gerne dabei." Es gehe der Stadt nicht darum, Strafzettel zu verteilen. Die rechnen sich gemessen am Verwaltungsaufwand in Sulz ohnehin nicht, meint Glöckler. "Uns geht es darum, Gefahren einzuschränken. Sulz ist eine der wenigen Städte, in denen Parken kostenlos ist. Dann sollten sich die Fahrer aber auch an die Regeln halten." Das Sulzer Ordnungsamt sei ohnehin schon "sehr kulant".

Diese Tatsache stößt bei Autofahrern sichtlich auf Dankbarkeit. "Manchmal hupen die Leute im Vorbeifahren und bedanken sich für die Gummibärchen", freut sich Klingele. Kürzlich habe sie eine Fahrerin in der Torstraße darauf hingewiesen, dass sie entgegen der Fahrtrichtung parke. Einen Strafzettel gab es nicht, aber sie habe die Frau gebeten, das nächste Mal richtig zu parken, erzählt Klingele. "Als ich wieder in der Straße vorbei kam, stand das Auto richtig herum. Dafür gab es dann auch eine Dankes-Karte. Die Frau hat sich auch sehr darüber gefreut."

Den Reaktionen nach zu urteilen, sind sich die städtischen Mitarbeiterinnen sicher, zumindest in einigen Köpfen ein langfristiges Umdenken zu bewirken, das zu mehr Verkehrssicherheit beitragen kann.