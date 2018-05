Sulz a. N. Großereignis wirft Schatten voraus

Sulz. Über 80 Bläserinnen und Bläser jeglichen Alters aus verschiedenen Posaunenchören hatten sich zur Bezirksprobe eingefunden, um am 1. Juli beim Landesposaunentag in Ulm mitspielen zu können.

Der Sulzer Bezirk ist zudem ausersehen, den Gottesdienst im Ulmer Münster musikalisch mitzugestalten. Mit dem 47. Landesposaunentag, dessen Motto "Erfrischend lebendig" sich an der Jahreslosung orientiert, steht wieder ein Großereignis an. Und es ist immer sehr bewegend, wenn Tausende Instrumentalisten bei der Schlussfeier unter der Stabführung von Hans-Ulrich Nonnenmann auf dem Münsterplatz musizieren. Nonnenmann ist Landesposaunenwart, der im Augenblick in den verschiedenen Bezirken die Chorprobe leitet, so auch in Sulz.

Zum Einspielen griff Nonnenmann selbst zum Instrument. "Frisch, lebendig, sprudelnd spielen" kam als Hinweis des Dirigenten an die Trompeter. Einzelne Passagen wurden vorgesungen, seine Hände führten die Modulation – noch unterstrichen durch den Körpereinsatz. Knifflige Stellen und Übergänge wurden mehrfach wiederholt. Ein Lächeln begleitete Nonnemanns Anweisungen und die zu übenden Teile. "Toll, jawohl, sehr schön", so gefiel ihm die Umsetzung. Und nicht nur ihm, zufriedene, lächelnde Gesichter dankten ihm.