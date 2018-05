Sulz a. N. Großer Aufwand – geringer Verdienst

Nach seinem ersten Jahr an der Spitze des Jugendclubs konnte Kevin Hipp auf ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Er habe Erfahrung gesammelt, vor allem, was die Arbeitseinsätze betreffe. Die Resonanz hätte sowohl Begeisterung als auch Frust ausgelöst. Die Veranstaltungen verliefen in erster Linie erfolgreich. Das zeigten auch die Finanzen, wie dem Zahlenwerk von Kassierer Samuel Hofer zu entnehmen war. Viele Sponsoren hatten den Jugendclub unterstützt.

Nachdem das neue Team vor einem Jahr ins Amt gehoben wurde, hatte gleich eine große Herausforderung gewartet. Der Jugendclub bekam in Renfrizhausen einen Maibaum zugewiesen. Dieser musste gefällt, hergerichtet und nach Holzhausen transportiert werden – ein Kraftakt. Zur anschließenden Hockete kamen rund 120 Personen.

Zu den Höhepunkten des Jahres gehörte das Oktoberfest im Herbst, bei dem das neue Zelt eingeweiht worden war. Ein Erfolg war auch der Bayrische Abend und die Silvester-Party. Beim Narrenumzug durch Holzhausen, organisiert von den Baurawaldhexen, hatte der Jugendclub einen Stand. Zum Programm gehörte auch die Altpapiersammlung, bei der zwölf Tonnen Papier zusammenkamen.