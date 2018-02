Sulz a. N. Graffiti prangt an Wand der Schule

"Man kann sich streiten, ob das Kunst ist", meint Monika Schneider. Es sei nicht das erste Mal, dass die Schulwand besprüht wurde. Sie wünschte sich, dass Jugendliche ihr künstlerisches Talent lieber auf einer Spanplatte ausleben. Dann könnte das Werk auch ausgestellt werden.

Malereien oder gar Schmiererein an der Hauswand seien aber ein absolutes "No Go", betont die Rektorin. Sie hofft, dass die Leute zuerst darüber nachdenken, bevor sie zur Sprühdose greifen. Denn es ist ja auch ein Schaden entstanden. Den gibt die Polizei mit 300 Euro an. Die Sulzer Ordnungsamtsleiterin Sabrina Glöckler hätte diesen eher für höher eingeschätzt. Die Farbe sei schwierig zu entfernen, weil sie sich in die Poren reinsetze.

Graffiti oder Schmiererein seien in den vergangenen Jahren öfters vorgekommen, auch schon im Tunnel. Besonders beliebt sind Trafohäuschen, etwa das bei der Berufsschule, sowie die Bahnunterführung beim Holzsteg. Dort gibt es kaum noch freie Plätzchen, so besudelt ist sie. "Da halten sich die Schüler in der Mittagspause auf", weiß Sabrina Glöckler.

"Im vergangenen Jahr haben wir schon mal Täter erwischt", teilt sie mit. Es waren Jugendliche, die mit ihren Eltern dann im Rathaus antreten mussten. Im Gespräch seien sie darauf hingewiesen worden, dass sie eine Sachbeschädigung und damit Straftat begangen hätten. Sie mussten die Schmierereien auf eigene Kosten wieder beseitigen

Im jüngsten Fall bittet der Polizeiposten Sulz um Hinweise zur Tat, Telefon 07454/9 27 46.