Sulz a. N. Gleich zwei Neuerungen

In den vergangenen fünf Jahren wurden 25 Millionen Euro investiert. Eine Leistungsbilanz, die sehr positiv sei, betonte der Bürgermeister. Die Leistungsbilanz sei mit allen zusammen, den Ortschaftsräten, den Gemeinderäten und der Verwaltung erreicht worden. Es gelte das Motto: "Nicht das, was nicht geschafft wurde, sondern das alles was geschafft wurde ist der Maßstab". Zum Schluss dankte Hieber allen, die im bürgerschaftlichen Bereich tätig sind. Mit einem Präsent bedankte er sich bei seinen vier Stellvertretern: Cornelia Bitzer-Hildebrandt, Heidi Kuhring, Heinrich von Stromberg und Eberhard Stiehle.

Ortsvorsteherin Sabine Breil stellte den zweithöchsten Sulzer Stadtteil vor. Die Stadt habe dort viel investiert. Besonders stolz sei sie auf die Leistung des Fördervereins zum Hallenbau, der 70 000 Euro für die Küche im Bürgerzentrum aufgebracht habe.

Nach dem Liedvortrag des Gesangvereins sprach Hans-Ulrich Händel mit Sabine Breil darüber, was sie antreibt als Ortsvorsteherin und Gemeinderätin in der Kommunalpolitik mitzuarbeiten. Wichtig sei für sie das Lebensumfeld und die Infrastruktur zu erhalten beziehungsweise auszubauen. Der Erhalt der Kinderbetreuung am Ort sei ihr sehr wichtig. Auf die Händels Frage, wie sich mehr Frauen und jüngere Bürger für die Kommunalpolitik gewinnen lassen, antwortete Breil, dass die direkte Ansprache ein gutes Mittel sei.

Händel sprach Robert Trautwein auf seine drei Werte in der Kommunalpolitik an. "Ehrlichkeit, Offenheit und die Achtung untereinander", nannte dieser. Auf die Frage, was Frauen besser in die Gremien einbringen können, antwortete die Mühlheimer Ortsvorsteherin Barbara Klaussner, dass die Frauen einen besseren Einblick in den Ort hätten. Sie rief Frauen dazu auf, sich wählen zu lassen.

Nach dem Talk stellte Bürgermeister Hieber die "Nachsitzungsstatistik" vor. Zum ersten Mal wurde eine Fraktion für die Konstanz bei den Nachsitzungen bedacht. GAL konnte diese Ehrung für sich verbuchen. Den dritten Platz der Einzelwertung erreichte Jürgen Herbst mit 14 Nachsitzungen. Manfred Maier kam mit 16 Nachsitzungen auf den zweiten Platz. Den ersten Platz teilen sich Eberhard Stiehle und Heinrich von Stromberg (19 Nachsitzungen). Hieber übergab an die Platzierten ein Präsent.