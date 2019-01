Sulz a. N. Gleich drei erfolgreiche Premieren

Sulz. Wirtschaftsförderer Hartmut Walter legte dem Gemeinderat am Montag positive Zahlen vor. Er gab einen Rückblick und Ausblick zur Wirtschaft und Wirtschaftsförderung.

Am 22. Februar fand die erste Sicherheitsmesse in der Stadthalle statt. Sie wird 2020 erneut veranstaltet. Gleich die Premiere sei ein Erfolg gewesen – nicht dagegen die Bewerbung zur Landesgartenschau, bei der Sulz zum zweiten Mal scheiterte. "Die Bewerbung werden wir in dieser Form nicht wiederholen", kündigte Walter an.

Zu einer weiteren Premiere kam es am 2. Juni mit der ersten Sulzer Musiknacht. In modifizierter Form werde sie in diesem Jahr wieder in den Veranstaltungskalender aufgenommen, und zwar im Zusammenhang mit dem "Streetfood-Day".