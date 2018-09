Sulz a. N. Geschenk für die gute Zusammenarbeit

Hubert Breisinger dankte der Klasse ¾, stellvertretend für die gesamte Schule, für die gute Zusammenarbeit am Aktionstag "Wehrstein lebt" Ende Juli auf der Burgruine Wehrstein. "Uns hat es sehr gefreut, dass ihr an diesem Tag so toll mitgemacht habt. Als Erinnerung an diesen schönen Tag haben wir für euch alle eine Mütze mitgebracht." Die Mütze solle auch daran erinnern, welch schöne Burgruine vor Ort sei, und vielleicht lade sie auch ein, mal wieder eine Wanderung dorthin zu machen. Dem Verein habe es Spaß gemacht, mit den Kindern den Tag auf der Ruine zu verbringen. Die Mitarbeit habe gezeigt, dass die Schüler bei den Aufgaben auf der Ruine ebenfalls Spaß hatten. Breisinger und Klenk verteilte an die anwesenden Schüler Base-Caps mit dem Logo des Fördervereins. Für die Schüler der Klasse 1/2 und die Schüler aus Empfingen überreichte Hubert Breisinger weitere Caps.