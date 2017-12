Sulz a. N. "Gesang würde die Songs überladen"

Er macht derzeit seinen Informatik-Master in Aalen. Mit der Musik hat es schon zu Schulzeiten begonnen. In der siebten Klasse spielte er in einer Schülerband des Albeck-Gymnasiums. "Da habe ich gerade frisch mit dem Gitarrespielen angefangen, und es gab offensichtlich zu wenig Gitarristen", erinnert er sich.

Das erste ernsthafte Projekt sei 2011 mit der Band "Bulletproof" gekommen. Dort begann er aber als Bassist. "Sie hatten schon zwei Gitarristen und ich ein paar Grundkenntnisse am Bass, so, dass ich klar kam", erzählt Kreher. Mit ihrer Punkmusik seien sie unter anderem beim Oberndorfer Stadtfest, in Herrenberg und Reutlingen aufgetreten. "Ein Jahr war besonders intensiv", weiß Kreher noch.

Doch mit der Zeit zog es die Bandmitglieder räumlich auseinander. 2015 löste sich die Band auf. Kreher blieb der Musik treu. "Ich habe von Anfang an auch eigene Songs geschrieben, aber in einer Band ist es schwierig, seine eigenen Ideen durchzubringen. Man muss letztlich immer Kompromisse machen", weiß er.

Also startete er sein eigenes Ding. "Der Nachteil ist, dass es manchmal dauert, bis man eine zündende Idee hat", sagt er. In Gemeinschaft sei man immer kreativer. Dennoch hat er, was seine Songs angeht, oft genaue Vorstellungen, wie die einzelnen Instrumente zu klingen haben.

Pinghost geht online

"Meine Songs hatte vorher noch nie jemand gehört. Aber 2015 entschloss ich mich, eine EP zu machen und im Internet hochzuladen", berichtet der Musiker. Unter dem Namen "Pinghost" kann man nun einige seiner instrumentalen Songs finden.

Der Name für das Soloprojekt ist ein merkwürdiger Zufall: So hatte er sich in seiner Jugend "Please insert name" (übersetzt "Bitte Namen eintragen") als Bandnamen vorgestellt. Zudem meldete er sich in Online-Foren immer mit dem Namen "Ghost" an. Aus diesen zwei Fragmenten seiner Jugend wurde der Name seines musikalischen Instrumental-Projekts. 2016 kam die nächste EP.

Seinen Stil beschreibt Kreher als instrumentalen Metal oder Progressive. Früher haben ihn Billy Talent und die Foo Fighters inspiriert, mittlerweile seien es "härtere Sachen" wie Periphery oder die Intervals. Die Instrumente für seine Songs spielt er selbst ein. Nur das Schlagzeug programmiert er, weiß dabei aber, was realistisch spielbar wäre. "Ich beherrsche das auch ein wenig, aber nicht gut genug für meinen Anspruch", sagt er.

Dass er die Instrumente einzeln einspielt und dann in der Aufnahme miteinander zur Melodie verknüpft, macht Live-Auftritte damit aber unmöglich. "Ich könnte nicht einmal eine Loop-Station einsetzen, weil kaum ein Part ähnlich zu dem davor ist", erklärt er.

Bandprojekt geplant

Zudem weiß er wohl, dass instrumentale Musik nicht viele Fans hat. "Ich mache sie für mich selbst, und wenn sie jemandem gefällt, super", meint der Fischinger. "Haunted Progression" ist sein Lieblingslied. "Mir ist nicht wichtig, dass sich viele Leute dafür interessieren", sagt er.

Anders ist das mit seinem Bandprojekt mit einigen Kollegen aus der Region Rottweil. "Da möchte ich schon etwas erreichen", meint er. Noch stecke es aber in den Kinderschuhen. "Vielleicht klappt es auf den Sommer hin", meint er.

Ideen hat Kreher genug. Veröffentlicht sind bisher elf Songs, aber er habe bestimmt noch 80 noch nicht vollendete Lieder und 20 Ideen auf dem PC, schätzt er. Die Kreativität im Instrumentalen wird ihm also kaum ausgehen. Wie auch? Schließlich gibt es zu jedem seiner Lieder unzählige verschiedene Geschichten zu entdecken.

Weitere Informationen: www.backstagepro.de/pinghost