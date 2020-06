Sulz a. N. Gericht: Spendengelder kommen nicht an

Diese hat die 31-Jährige mitbegründet. In der Gruppe initiierte sie eine Spendenaktion zugunsten einer Frau aus der Schweiz, die kein Geld für den Grabstein ihres totgeborenen Kindes hatte. 133 Frauen überwiesen Beträge zwischen zwei und 300 Euro auf das Spendenkonto, insgesamt mehr als 4500 Euro. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Die Angeklagte habe einen Großteil des Geldes für sich behalten.

Die Spendenübergabe in Sulz an die Empfängerin ist live im Internet übertragen worden. Was den Richter irritierte: Die Initiatorin zeigte einen selbstgebastelten Scheck mit einem Betrag von nur 455 Euro. Auf die Frage Heuers, warum nicht der ganze Spendenbetrag aufgeführt worden sei, sagte die Angeklagte, dass es sich ohnehin nur um einen "symbolischen Wert" gehandelt habe. Die Schweizerin erhielt letzten Endes aber überhaupt nichts, weil sie sich undankbar gegenüber den Spenderinnen gezeigt habe.