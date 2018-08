Sulz a. N. Geraspelt, gehobelt und gefeilt

Die Bögen, die Armin Doberstein aus Eschenholz vorgefertigt hatte, mussten von den Kindern fertig bearbeitet werden. Einfach waren da noch die Einkerbungen an beiden Enden des Bogens, die mit der Feile eingearbeitet wurden. Dort sollte später die aus Kunstfaser bestehende Bogensehne eingehängt werden. Schon anspruchsvoller war danach die Bearbeitung des Bogens, nachdem er am Tillerbrett auf seine Rundung geprüft worden war. "Ihr braucht Geduld und Fingerspitzengefühl, um dort Material am Bogenbauch wegzunehmen, wo er sich nicht biegt", mahnte Doberstein. Nun wurde geraspelt, gehobelt und gefeilt.

Nach einer Mittagspause und nachdem auch die Pfeile hergerichtet waren, konnte das Probeschießen beginnen. Armin Doberstein hatte zwei Zielscheiben mitgebracht, die er auf dem Sportplatz aufstellte. Ganz wichtig war jedoch die Besprechung der Sicherheitsaspekte, da der Bogen auch eine Waffe sein kann. "Erst wenn ihr alle Pfeile abgeschossen habt, dürft ihr zur Zielscheibe laufen, um sie wieder einzusammeln. Der Pfeil wird nur gespannt, wenn er Richtung Zielscheibe zeigt, sonst zeigt der Bogen auf den Boden", erklärte er. Den Jungs machte es mächtig viel Spaß, dieses Sportgerät auszutesten und waren kaum zu bremsen. Sogar eine Plastikwasserflasche wurde als Ziel auserkoren und hing später, mehrere Male durchlöchert, an der Zielscheibe.