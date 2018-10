Sulz a. N. Genug Öko-Punkte sind jetzt vorhanden

Nach dem Beschluss des Gemeinderats erfolgte die Auslegung. Daraufhin gab es Stellungnahmen und einen Einwand von der Naturschutzbehörde. Teile der ursprünglich vorgeschlagenen Ökomaßnahmen seien von der Behörde nicht akzeptiert worden, sodass hier nachgebessert werden musste.

Die Trockenmauer am Stausee und ein Waldbienenhotel bringen 1300 Öko-Punkte, ein Teil der Blumenwiese im ausgewiesenen FFH-Gebiet zwischen dem Schafhaus und dem Waldrand weitere 45 000. Mit ebenfalls 45 000 Öko-Punkten ist die Fischtreppe am Wuhr in Sulz eingestuft worden.

Inzwischen konnten die geforderten Öko-Punkte erreicht werden, und die Naturschutzbehörde habe dies auch akzeptiert. Zusätzlich habe die Eigentümerfirma eine neue Abgrenzung beantragt. Im nordöstlichen Bereich soll die Grenze gerade gezogen werden. Die Auflage, dass nach Fertigstellung der Halle das errichtete Zelt versetzt werden muss, bleibt nach wie vor bestehen. Unter dieser Voraussetzung beschloss das Gremium einstimmig die erneute Auslegung.