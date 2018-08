Sulz a. N. Gemeinschaften sind die Kraftquelle für das Leben

Gemeinsam mit Prädikantin Erika Rapp-Kretschmar übernahm er die Gestaltung von "Kirche an anderen Orten". Es zeigte sich, dass sich außerhalb der Kirchenmauern mehr Menschen von Gottes Wort ansprechen lassen. "Vertraut den neuen Wegen" – dieses Eröffnungslied nahm Diakon Brehm zum Anlass, auf die neuen Wege der Seelsorgeeinheit Oberndorf hinzuweisen. Sie wolle auf die Menschen zugehen, sich an deren Bedürfnissen orientieren und die Gemeinschaft als tragfähiges Fundament des Christseins stärken.

Gott könne man in der Natur begegnen, doch ihn wirklich erleben und erfahren lasse er sich nur in der Gemeinschaft mit den Menschen. Am Beispiel der Romreise mit den Ministranten erzählte Thomas Brehm, dass man eine junge, spritzige Kirche erlebt habe, weil sie aus dem Glauben heraus gelebt wurde. Solche Gemeinschaften seien Kraftquelle für das Leben, in solchen Gemeinschaften lasse sich Gott durch die Mitmenschen erkennen. Und deshalb sei er Mensch geworden in Jesus. Deshalb gelte es, diese Menschwerdung immer wieder im Gottesdienst zu feiern. So sei der Gottesdienst weder Ritus noch Theorie, sondern die Feier der Realität, der Auferstehung, der Überwindung allen Leids und somit die Feier der Zusage, dass "wir ohne Angst durch unser Leben gehen können". Als der Diakon auf die stärkende Wirkung des "Brot des Lebens" einging, zog der Rauch vom Backhaus wie zur Bekräftigung seiner Worte Richtung Altar.

Man müsse Gott nicht "über sich ergehen lassen", man dürfe Kirche kritisch betrachten, doch müsse man eine Entscheidung treffen. Aber auch wer nein sage, werde nicht fallen gelassen, denn Gottes Bereich sei der Mensch.