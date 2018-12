Sulz a. N. Gemeinsam Christbaumschmuck gebastelt

Neben der VHS und dem Pflegeheim war noch das Inklusionsprojekt GIEB des Landkreises Rottweil mitbeteiligt. GIEB bedeutet "gestalten- informieren- erleben- gestalten". Es ist eine Initiative zur Förderung von Inklusion und barrierefreien Projekten, das heißt auch Abbau von Barrieren in den Köpfen und Herzen der Bevölkerung.

Die Tische im Bastelraum waren abgedeckt, und elf Teilnehmer, Hausbewohner und Mitbürger warten gespannt, was kommt. Michaela Rauch, Erzieherin, stellt zunächst den fertigen Baumschmuck aus Ton vor und stößt damit gleich auf Begeisterung. Aufmerksam hören die Kunstwerker ihren Erklärungen zu. Kaum hat jeder sein Tonstück erhalten, wird mit einem Nudelholz ausgerollt, was manchmal einem kleinen Kraftakt gleichkommt, denn das Material ist noch kalt und fest. Ganz vorsichtig werden Sterne, Tannen, Herzen und andere Formen ausgestochen. "Kann ich mal den Pilz haben?", kommt von einer Ecke. "Du musst das so machen", kommt Hilfe aus einer anderen Ecke.

Sorgfältig und konzentriert wird gearbeitet, und ganz schnell erstrahlen schon die ersten Sterne in ihrer Glitzerpracht. Auf dem Tisch verteilt stehen nämlich Dekosternchen aus Metall bereit, und die werden sorgfältig mit einem Stäbchen in den weichen Ton gedrückt.