Sulz a. N. Gegrillt, gebrutzelt und geschlemmt

Wer gern Fleisch isst, der kam am Premium-Fleisch vom "Waggu" nicht vorbei. Das Rindfleisch, das am Bodensee vorbereitet wird und von besonders glücklichen Tieren stammen soll, fand auf dem Sulzer Marktplatz reißenden Absatz. Gleich gegenüber gab es Pulled Pork, zartes, stundenlang gegartes Schweinefleisch, das in verschiedener Form angeboten wurde – als Beef oder auch als Schweinebraten.