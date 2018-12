Sulz a. N. Gefahr durch hohle Pappeln an Straße

Die Straße zwischen Holzhausen und Mühlheim dürfte am Dienstag noch gesperrt sein. Am Montag jedenfalls gaben Steve Bippus, stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei, und Ordnungsamtsleiterin Sabrina Glöckler bekannt, dass die Pappeln der halbseitigen Allee allesamt gefällt werden müssen. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Bäume zum großen Teil hohl und damit krank seien. Damit sei die Verkehrssicherung nicht mehr gewährt. Bereits am Montag hat die Firma Niefer damit begonnen, die 13 noch stehenden Pappeln zu fällen. Der 14. Baum war bereits vor Monaten entfernt worden und förderte erschreckende Erkenntnisse zutage.

Bei jedem größeren Sturm oder auch nur starkem Wind könne es passieren, dass einer der Bäume auf ein vorbeifahrendes Auto oder ein Motorrad falle. Bei einer Vor-Ort-Besprechung des Ortschaftsrats Holzhausen war die Hoffnung zunächst groß gewesen, dass noch ein Teil der Pappeln durch eine Kürzung (Halbierung) gerettet werden könnte. Es gab weitere Untersuchungen und die Fällung der ersten Pappel. Dass der Baum letztlich total hohl war, hatte viele der vorbeifahrenden Autofahrer beeindruckt. Nicht zuletzt auch Ortsvorsteher Gregor Plocher.

Bippus erklärte, dass das prägende Bild der Pappelallee abrupt verschwinden wird. Die Bäume waren zwischen 50 und 70 Jahre alt.