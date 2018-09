Sulz a. N. Geeignete Herausforderung für Laien

Die Partitur für die fast zweistündige Aufführung umfasst 35 Stücke. Weder Rieder noch Kilsbach können sich für ein Lieblingsstück entscheiden. "Die sind alle toll", schwärmen beide, und bei den Solo-Arien sei eine schöner als die andere. Als Solisten treten Claudia Habermann (Sopran), Marcus Elsäßer (Tenor) und Steffen Balbach (Bass) auf. Ruth Fink von der Bauder-Kantorei Sulz übernimmt die Alt-Solostimme gegen Ende der Aufführung.

Dazuhin zeichnet sie für die Stimmbildung in Sulz verantwortlich, die laut Erika Rieder getrennt nach hohen und tiefen Stimmen auf freiwilliger Basis angeboten und gut angenommen wird. Judith Kilsbach hat sich in der Vorbereitungsphase verschiedene Fassungen der "Schöpfung" angehört und eine Feinabstimmung mit Erika Rieder vorgenommen, um Tempi und Ausgestaltung auf die Chöre abzustimmen.

Auf dieser Basis proben alle drei Formationen unabhängig voneinander. Sechsmal treffen sich die Chöre zusätzlich zur gemeinsamen Probe, doch erst bei der Hauptprobe kommen die 31 Musiker von "Capella Vivace" unter der Leitung von Heidi Augstein hinzu.

Der straffe Zeitplan ist ein wesentlicher Grund dafür, dass beide Aufführungen am 21. Oktober in der Evangelischen Stadtkirche Sulz und am 28. Oktober in der Evangelischen Stadtkirche Schramberg von Judith Kilsbach dirigiert werden.

"Einfach zuhören" kommt für Erika Rieder jedoch nicht in Frage. Sie singt als Altistin mit. Eine begleitende Bildpräsentation bezeichnet sie als überflüssige "Untugend". Das Publikum brauche keine zusätzliche Animationen fürs Auge. "Wir konzentrieren uns auf die Musik", sagt sie in einem Ton, der unmissverständlich deutlich macht, dass die Zuhörer ein hohes Niveau erwarten dürfen, das ohne Ablenkung auskommt und ein besonderes Erlebnis verspricht. Die Veranstalter sind dankbar für die Unterstützung durch den Förderkreis Kirchenmusik, die jeweiligen Kirchengemeinden sowie zahlreiche Firmen und Banken, ohne die die Veranstaltung nicht zu stemmen wäre.

Weitere Informationen: Der Vorverkauf zum Vorzugspreis von 16 Euro startet am 1. Oktober. Für Schüler ist der Eintritt frei. Karten werden bei der Buchhandlung "Buchlese" in Sulz und Schramberg und bei der Volksbank Sulz erhältlich sein. Restkarten wird es für 18 Euro an der Abendkasse geben.