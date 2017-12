Sulz a. N. Gartenschau-Bewerbung auf dem Prüfstand

Sulz - Sie haben es 2009 schon einmal versucht, jetzt soll es mit einer aufpolierten Bewerbung gelingen: Bis zum 22. Dezember muss die Stadt ihre Bewerbung für die Gartenschau im Rahmen des Landesprogramms "Natur in Stadt und Land" einreichen. Der Auslobungszeitraum ist von 2026 bis 2030. Christian Böpple vom Rottenburger Büro "freiraumconcept" holte sich in der Gemeinderatssitzung am Montag Feedback.