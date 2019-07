Sulz a. N. Gäubahnstrecke für Stunden gesperrt

Am Bahnsteig steht eine Gruppe. Sie diskutiert über die Unzuverlässigkeit der Deutschen Bundesbahn. Es habe keine Durchsage gegeben. Auch hier Unverständnis. Ein Fahrgast will noch nach Oldenburg kommen, eine Stewardess "nur" bis nach Frankfurt, um ihr Flugzeug zu erreichen. "Das wird nichts mehr", glaubt sie. Die Diskussion wird so langsam politisch. "Deutschland ist ein Entwicklungsland, was die Bahn angeht", meint ein Mann. Plötzlich heißt es am Bus: "einsteigen". "Schienenersatz" zeigt das Leuchtschild an. "Sind Sie der Busfahrer? – Nein, der steht da vorne." Er erklärt gerade anderen Leuten, dass er nur bis nach Horb zum Bahnhof fährt. Von dort müssten die Reisenden irgendwie weiterkommen. Ein zweiter Bus ist angekommen, ein zusätzlicher "Schienenersatz".