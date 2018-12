Sulz a. N. Fußballlehrer zu Gast: Teamgeist steht im Mittelpunkt

Rommel vermittelte den Kindern die Werte, die beim Fußball beachtet werden sollen. "Wer steht im Mittelpunkt?" – "Das Team", war die lautstarke Antwort. Auch die Fairness war ein wichtiges Thema. Die Mädchen und Jungen hatten gut aufgepasst an diesem Morgen, der noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird. Bernd Plocher von der Firma Kipp und Andreas Fischer von der Firma WAFI überzeugten sich als Sponsorenvertreter persönlich vom Gelingen der Aktion.

Schulleiterin Petra Plocher zeigte sich begeistert von diesem Fußallprojekt. Der Nachwuchs sei es wert, sich mehr als über das Normale hinaus zu engagieren. Sie erinnerte dabei an das "Moldau-Projekt", das in der Oberndorfer Klosterkirche stattgefunden hat, und machte deutlich, dass neben dem Sport auch die Kultur für die Kinder sehr wichtig ist. Dass die Kinder an diesem Tag im Zeichen des Fußballs viel gelernt haben war sehr schnell zu erkennen. Wer sich an die Regeln hielt, der wurde belohnt.

Die Mitspieler der "Teufelskicker" oder der "Fußballfreaks" erkannten spätestens bei der Siegerehrung, dass auch im Fußball das Motto "gemeinsam sind wir stark" eine besondere Bedeutung hat. Jeder bekam eine Urkunde und als Sachpreise, Trikots, Sportbeutel und weitere kleine Geschenke. Einer der Drittklässler bemerkte zum Abschluss, dass eine Urkunde fehlt: "Frau Plocher hat noch keine bekommen." Damit ging ein anstrengender, aber fröhlicher Fußballtag zu ­Ende.