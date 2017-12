Sulz a. N. Fulminantes Zusammenspiel von Musikern und Sängern

Aus der Oper Nabucco von Verdi stammt das bewegende Stück "Gefangenenchor", das die Eintracht-Sänger im Zusammenklang mit einer kleinen Besetzung des Musikvereins erstklassig darboten. Ein spannender Beginn, dynamische Sängerstimmen und ein fulminantes Zusammenspiel zeichneten dieses Opernstück aus, was die Zuhörer mit begeistertem Applaus quittierten.

Die Gastgeber verstanden es, das rundum gelungene Konzert mit exzellenten Beiträgen abzurunden. Lothar Grötzinger dirigiert die Musiker erneut seit Anfang des Jahres, und was in dieser Zeit "harter Arbeit", wie es Silke Weigold ausdrückte, entstanden ist, ließ das Herz eines Blasmusikfreundes höher schlagen.

Mit "Alpine Inspirations" wurde die Schönheit der Berge harmonisch beschrieben. Und in "Gabriella’s Song", einem schwedischen Musikfilm-Drama, gelang Tommy Bippus ein gefühlvolles Trompetensolo. Mit den Medleys "The Best Of Phil Collins", "Let Me Entertain You" und dem Konzertmarsch "Abel Tasman" zeigten die Blasmusiker ebenfalls ihre hohe Professionalität. Dem Dirigenten gelang ein Medley "Moment For Morricone" vom großen, italienischen Soundtrack-Komponisten Ennio Morricone stammend, das von seinen Musikern erstklassig und atemberaubend interpretiert wurde.

Der Radetzky-Marsch als Zugabe setzte den Schlusspunkt unter ein beeindruckendes Jahreskonzert. Eine kleine Überraschung zum 50. Geburtstag, den der Musikverein im Sommer vier Tage lang gefeiert hatte, überbrachten die "Eintracht"-Sänger in Form des Oktoberfestliedes "Rock mi" und tanzten dabei im Lederhosen-Outfit auf der Bühne.