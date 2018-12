Sulz a. N. Für den Neckar ins Zeug legen

Nicht zu beeinflussen sind die Witterungsverhältnisse wie zum Beispiel der sehr warme und trockene Sommer dieses Jahres. In den Gewässern fehlen zunehmend die Nährstoffe, so Kramer. So sterben auch die Wasserpflanzen ab. Wenn Renaturierungsmaßnahmen richtig geplant werden, führe dies dazu, dass die Lebensbedingungen für die Lebewesen im Wasser verbessert werden. Wehre und Schwellen oder das gezielte Einbringen von großen Steinen in Flussläufe reichern den Sauerstoffgehalt an. Das Ausheben von Vertiefungen, sogenannten Gumpen, erhöht die Wassertiefe, und es entstehen Bereiche, wo niedere Wassertemperaturen herrschen.