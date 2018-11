Sulz a. N. Für Becks Nachfolger gibt’s viel zu tun

Sulz-Hopfau. Es ist allerdings auch schon einiges im Ort erledigt worden. Ortsvorsteher Albert Beck zeigte dies bei einem gedanklichen Rundgang durch den Ort auf.

Wichtig für die Infrastruktur des Ortes: Die Grundschule bleibt in Hopfau erhalten. Das Gebäude sei energetisch modernisiert worden. Die Feuerwehr hat zwei neue Fahrzeuge erhalten und eine neue Garage gebaut. Der Hochwasserschutz ist abgeschlossen, die Straße nach Glatt ausgebaut und "ganz Hopfau" mit Internet versorgt.

Das sind nur einige der jüngeren Maßnahmen. Was in nächster Zeit angegangen werden soll, sei die Baulanderschließung "Amselweg Süd II" mit insgesamt 23 Grundstücken, neun davon in einem ersten Abschnitt, ferner das Schuppengebiet Dobeltal, der Anschluss des Brachfelds an die Kläranlage und der Wegebau im Zuge der Flurbereinigung. Zudem wird die Landesstraße 409 saniert und in dem Zuge die Brücke neu gebaut. Beck stellte fest: Im Ort sei viel bewegt worden. Insgesamt war er 15 Jahre Ortsvorsteher in Hopfau. Bei der Versammlung im Foyer der Glatttalhalle kündigte er an, dass er nach den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 mit 72 Jahren als Ortsvorsteher aufhören werde.