Sulz a. N. Fuchsräude ist akut geworden

Ein Hausbesitzer in Holzhausen hatte einen Fuchs in seinem Garten entdeckt. Ohne Erfolg versuchte er ihn zu verscheuchen. Daraufhin benachrichtigte er den Jäger, der aber zu spät kam. Der Fuchs konnte entkommen. Das war auch der Fall in Dürrenmettstetten. Dass beide Tiere krank waren, war daran zu erkennen, dass sie am Schwanz keine Haare mehr hatten. Wenn sie nicht verendet sind, laufen sie noch herum, möglicherweise in Dorfnähe.