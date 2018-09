Sulz a. N. Freibad gut besucht

Sulz. Es ist die letzte Woche in dieser Saison für das Solebad in Sulz. Nach dem rekordverdächtigen Sommer scheint nochmals die Sonne, ein paar Gäste sind da. "Auch wenn es nächste Woche noch mal schön wird, schließen wir", so Schwimmmeister Werner Welle. Dann beginne die Schule wieder und die Freibadzeit gehe zu Ende, so Welle, der bereits seit 1995 als Schwimmmeister im Solebad arbeitet.

Somit hat er große Erfahrung und kann die jüngste Saison gut einschätzen. Das Wichtigste für ihn: keine Unfälle. "Es war ziemlich ruhig in diesem Jahr", sagt der 57-Jährige, der in seiner Laufbahn schon viel gesehen hat. Was ihm auffiel, war das Wetter: "Es gab mehr schöne Tage als sonst", so Welle. Auf den Besucherandrang habe sich das aber nicht ausgewirkt, es seien nicht deutlich mehr oder weniger Badegäste als in den Vorjahren gekommen.

"Stand am Sonntagabend vor der letzten Woche waren 77 865 Besucher", so Daniela Haigis von der Stadt Sulz. Sie rechnet bis zur Schließung des Solebads am 9. September mit 78 000 Besuchern. Damit liegt die Gästezahl etwas höher als der Durchschnitt, der seit der Eröffnung im Jahr 1991 bei 71 428 liegt. In einem Rekordjahr seien über 100 000 Badegäste gekommen.