Sulz a. N. Frei zu sein, gleicht einem Wunder

Eine weitere Besonderheit war, dass dieser Wandbühlgottesdienst zur Reihe "gemeinsam feiern" gehörte. Mit diesem Projekt wollen die evangelischen Kirchengemeinden Mühlheim, Renfrizhausen und Empfingen Erfahrungen sammeln, wie gemeinsame Gottesdienste möglich sind. Viele junge und ältere Gemeindeglieder aus allen drei Orten waren unter den 250 Gottesdienstbesuchern. "So viele wären nicht gekommen, wenn wir einzelne Gottesdienste gehabt hätten", bilanzierte ein Besucher aus Renfrizhausen und bestätigte die Erkenntnis, dass gemeinsame Gottesdienste kein Verlust sein müssen, sondern durchaus einen Gewinn bringen, nämlich das Gefühl, mit anderen Anhängern Jesu gemeinsam zu feiern. Nicht nur Familien mit Kindern genießen die Freiheit bei diesen Gottesdiensten. Den Imbiss nach dem Gottesdienst hatte Eva Plocher federführend organisiert. Am 16. September um 11 Uhr wird zum letzten Mal in diesem Jahr auf dem Wandbühl Gottesdienst gefeiert.