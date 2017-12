Sulz a. N. "Frau Wolle" feiert 70. Geburtstag

Sulz-Mühlheim. In Nellingen im Kreis Esslingen geboren und aufgewachsen, lernte sie schon früh, was schwäbisches "Schaffen mit Umsicht" bedeutet. Es galt, im elterlichen Betrieb eigene Bedürfnisse zurückzustecken und auf Menschen zuzugehen. Frühe Mithilfe im eigenen Restaurant, Café und in der Bäckerei war selbstverständlich. Die Eltern waren Bäcker- und Konditormeister. So war auch ihr Berufsweg als Hotelfachfrau vorgezeichnet.

Ihre Lehr-und Wanderjahre nach der Ausbildung führten die damals 18-Jährige in die Nähe von Lausanne und nach Neapel in ein 150-Betten-Hotel, wo sie in kurzer Zeit auf Grund ihrer schwäbischen Tugenden zum leitenden "Mädchen für alles" wurde. Als Haag-Dietz aber Namibia in Afrika anvisierte, legten die Eltern doch ein Veto ein. Anfang der 1970er-Jahre übernahm sie den elterlichen Betrieb, der später von ihrer Schwester weitergeführt wurde. Eine Stelle in Stuttgart verhalf ihr schließlich, ihrer Tierliebe nachzugeben.

Ihre Nichten und Neffen, so erzählt die Jubilarin schmunzelnd, waren begeisterte Reiter. Ein Pferd sollte zum Abdecker und ein Hund den Hof verlassen. "Tante, bitte...", bettelten die Kleinen und so war sie in kurzer Zeit Pferde- und Hundebesitzerin. "Ein eigenes Schaffell, aber kein gekauftes" – diesen Wunsch erfüllte sie sich selbst. Drei trächtige Mutterschafe und ein Bock standen nun beim Pferd zunächst auf einem Hof in Sillenbuch.