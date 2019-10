Sulz a. N. Frau bei Brand schwer verletzt

Das Feuer sei am Donnerstagabend im ersten Obergeschoss im Bereich einer Sauna ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Die 63-Jährige, die allein in dem Einfamilienhaus wohnte, habe noch versucht, die Flammen selbst zu löschen. Dabei habe sie sich Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung zugezogen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.