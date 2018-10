Sulz a. N. Förderverein wirbt um Unterstützung

"Wir haben als Ziel ausgegeben, dass jeder der vier Vereine 50 Mitglieder aktiv bewirbt", sagt Nübel. In nächster Zeit würden außerdem Firmen wegen des Namens für den Kunstrasenplatz angesprochen. Zehn bis 15 Unternehmen im Stadtgebiet kämen dafür in Frage. Wie lange der Name verwendet werde, hänge von der Summe des Sponsors ab. Allerdings, so Nübel, habe die Stadt hier zu entscheiden. Die am Kunstrasenplatz beteiligten Vereine hätten jedoch ein Mitspracherecht. Bei einem Großsponsor habe Bürgermeister Gerd Hieber seine Unterstützung zugesagt.