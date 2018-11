Sulz a. N. "Flautissimo" bietet Alte Musik elegant dar

Unter dem Motto "In Dir ist Freude" spielte das unter der Leitung von Ute Kloppert auf historischen Instrumenten. Willkommen geheißen wurden die Musiker von Sylvia Müller, die in kurzen Worten für Spenden für das aktuelle Hilfsprojekt, das Straßenkinder in Bolivien unterstützt, warb.

Evangelienmotetten und Kirchenlieder des frühbarocken Weimarer Stadtkantors Melchior Vulpius und Choräle des englischen Renaissance-Organisten Thomas Tallis wechselten mit Tänzen aus dem Lautenbuch der Elisabeth von Hessen und Psalmvertonungen. Es wurde aber nicht nur alte Musik mit Instrumenten wie Gemshörnern, Zink, Cornamuse, Krummhorn und Dulcian dargeboten, es wurde auch gesungen. Beispielsweise entfalteten die Sänger im Ensemble bei einem Psalm von Jan Pieterson Sweelinck eine Fülle verschiedener Stimmen und erzeugten so eine ganz eigene Atmosphäre in der Kirche. Bei Giovanni Gastoldis Choral "In dir ist Freude" und dem Kirchenlied "Wohl denen, die da wandeln" von Heinrich Schütz durften die Besucher mitsingen. Akzente setzten zwischen den Musikstücken die von Paul und Sylvia Müller vorgelesenen Textimpulse und modernen Psalmen, die Kabarettist Hanns Dieter Hüsch gedichtet hat. Meditationen wie "Was macht, dass ich so unbeschwert bin" oder "Ich stehe unter Gottes Schutz" boten Anstoß zur Gedankentiefe im zeitweilig stillen Kirchenraum. Mit "O God give Eare" des englischen Kirchenkomponisten William Byrd wollten sich Conny Bortloff, Sabine Klein, Winfried und Ute Kloppert, Silvia und Dieter Meier, Sylvia und Paul Müller, Renate Oettinger, Rita Weisser, Sigrun Scheerer, Jutta Scholz, Inge Schwarz und Susanne Ziegler eigentlich verabschieden. Doch die musikkundigen Zuhörer hatten sichtlich Spaß an diesen schönen Klängen und forderten mit langem Beifall eine Zugabe.