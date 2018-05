Sulz a. N. Fixiert auf das Smartphone

Früher war das Leben zwar mühsamer, da man damals alles von Hand machen musste. Doch jetzt herrscht ein zu großes Ausmaß an weiter entwickelten Techniken. Das Leben heute ist ein reiner Luxus und zerstört das Weltklima. Man stelle sich vor, wie das Leben in 20 Jahren sein wird. Da gibt es dann vielleicht selbst fahrende Autos oder Lufttaxis. Doch so zerstört man die Welt.