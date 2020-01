Sulz a. N. Fischingen freut sich auf großes Narrentreffen

Der Stolz eines jeden Vereins beim Umzug am Fasnetsdienstag war der Motivwagen, der mit viel Aufwand gebaut wurde. Zudem nahmen am Umzug viele Fußgruppen teil, eigentlich war der ganze Ort auf den Beinen. Schon Tage vor der Hauptfasnet zogen Kinder-Hexengruppen durchs Dorf und bettelten nach einem "Kreuzerle". Das Hexengewand war denkbar einfach, meist musste Omas alter Rock und eine Küchenschürze herhalten, als Maske diente entweder eine selber aus Pappmaschee gemachte Gesichtsbedeckung oder eine gekaufte Kinderhexenmaske. Die "friedlich bettelnden Hexen" verwandelten sich aber am "schmotzigen Dauschdig" in mit Ruß geschwärzte Monster. Alle, die sich an diesem Tag auf die Straße wagten, mussten damit rechnen, geschwärzt zu werden mit Ruß oder Schuhcreme. Nach dem Auseinanderfall der Vereinigung führte der Musikverein Gutklang die Tradition weiter, indem er sich am Fasnetsdienstag um 13.30 Uhr am Rathaus aufstellte und zu spielen anfing. Der Sportler- und Musikerball sowie der Hausball in der Burg waren zu dieser Zeit ebenfalls feste Bestandteile der Fischinger Fasnet.

Zwischenzeitlich wurde auf die Initiative von 14 Hexen am 17. März 1990 die Narrenzunft Fischingen gegründet. 105 Mitglieder bekundeten mit ihrer Unterschrift die Gründungsmitgliedschaft. Noch im selben Jahr beim ersten Herbstfest wurde die zweite Figur, der Buzefalus, vorgestellt. Zu diesem Anlass überreichte Konrad Schon den neu komponierten Narrenmarsch "Ja wenn Fasnet isch in Fischingen".

Bereits im Jahr 1994 begleitete der Hakenmann, den Buzefalus und die Burghexe bei der Fasnet. Die zunfteigenen Veranstaltungen, der Brauchtumsabend, der Hexentanz und Narrensprung am Schmotzigen, der Zunftball am Fasnetsfreitag sowie der Fleggadapp mit Kinderball am Fasnetsdienstag haben sich zu jener Zeit etabliert. Am 6. Januar.2012 fand erstmals das Abstauben im neuen umgebauten, vereinseigenen Farrenstall statt.