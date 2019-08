Sulz a. N. Fischingen: Anwohner will Raser ausbremsen

"Der fährt mindestens 80", schätzt er die Geschwindigkeit eines gerade vorbeifahrenden Autos auf der L 324 (ehemalige B 14). In einem Schreiben an die Stadtverwaltung schildert er, dass seine elfjährige Tochter mittags die Straße vor seinem Haus überqueren wollte. Sie habe sich vorher vergewissert, ob links und rechts frei sei. Aus Fischingen sei in dem Moment ein Auto mit "völlig überhöhter Geschwindigkeit" gekommen. Der Fahrer habe scharf abgebremst und dann noch gehupt. Bossenmaier: "Nach unseren Erfahrungen dürfte die Geschwindigkeit des Fahrzeugs über 100 Stundenkilometer betragen haben." Gefährlich werde es auch, wenn er die Mülleimer auf die gegenüberliegende Straßenseite stellen müsse.

Das Ortschild endet in Fischingen Richtung Neckarhausen vor der Neckarbrücke. Rechts davon steht ein Tempo- 50-Schild, ein zweites folgt in kurzer Entfernung.

Außerhalb der Ortschaft befinden sich die Häuser Neckartalstraße 52 und 56, in dem die siebenköpfige Familie von Albert Bossenmaier wohnt. Nach der Neckarbrücke geht es Richtung Steinbruch und Empfingen. Das ist auch die Zufahrt zum Kanuverleih. Bossenmaier weist zudem auf die Bebauung links der Straße hin. Der Kleintierzuchtverein hat hier seine Anlage, außerdem befindet sich dort ein gewerblich genutztes Gebäude. Die Bebauung würde es seiner Ansicht nach rechtfertigen, das Ortsschild zu versetzten. Ihm geht es dabei um die Sicherheit seiner Familie und die der Nachbarn. Wegen des Kanuverleihs und der Kleintierzuchtanlage werde in diesem Bereich die Straße ebenfalls überquert – auch von Kindern. Er ist überzeugt: "Eine Ortstafel wird nicht so leicht übersehen."