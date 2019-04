Sulz a. N. Firmenlauf geht in die zweite Runde

Eine Änderung gibt es: Die Strecke führt in die Innenstadt. Als Problempunkt hat sich im vergangenen Jahr der Engpass am Oberen Wuhr herausgestellt. Auf dem schmalen Übergang war Gehen angesagt. Der Start ist im Albeckstadion. Von dort geht es Richtung Breslauer Straße, dann weiter am Neckar entlang in die Vorstadt und über die Löwenbrücke. Über die Brühlstraße kommen die Läufer erneut in die Breslauerstraße, biegen in die Albeckstraße ab und in die Weilerstraße ein. Ziel ist wiederum das Stadion. Der Rundkurs hat eine Länge von etwa fünf Kilometern und ist damit in etwa so lang wie im Vorjahr. "Mit der Änderung können wir gut leben", erklärt Hübner.