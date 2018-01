Sulz a. N. Feurig und spritzig ins neue Jahr

Unsterblich ist er, Giacomo Puccini. "Nessun dorma" machte Luciano Pavarotti zum Inbegriff der Opernarie. Tenor Harrie van der Plas ließ die Stimme des Prinzen Kalif aus "Turandot" geschmeidig und effektvoll erklingen. Die Stimmgewalt sorgte für Gänsehaut. Plas erntete tobenden Beifall. Mit "Donner Wetter" konstatierte Gnass den Applaus.

Stimmgewalt sorgt für Gänsehaut

Ein kontrastierender Brückenschlag zu Giacomo Puccini war Robert Stolz und "Die ganze Welt ist himmelblau". Stolz war glücklich verheiratet, so Gnass, und das gleich fünf Mal. Mit reichlich Herz präsentierten Larissa Wäspy und Tibor Brouwer die silberne Zeit der Operette und versprühten gute Laune.

In der Pause ließ der Bürger- und Kulturverein Glatt die Korken knallen. Vergnügt strömten die Besucher aller Couleur zu den perlenden Sektgläsern. Elegant-festlich, lässig-locker – modetechnisch war alles zu sehen.

Liebeserklärungen an die Stadt "Granada"

Im zweiten Teil berührte Harrie van der Plas mit "Granada" von Agustin Lara, einer der schönsten Liebeserklärungen an die andalusische Stadt. Von Udo Jürgens erklang auf Publikumswunsch "Heinrichs Thema" aus "Der Mann mit dem Fagott". Die stürmischen Akkorde des russischen Tanzes gefielen besonders. Umwerfend war Larissa Wäspy im grünen Glitzerkleid mit Cunegondes schwieriger Juwelier-Arie "Glitter and be gay" aus Leonard Bernsteins Operette "Candide".

Gewürzt mit musikalischem Salz und Pfeffer spielte das Orchester die übermütige Polka "Unter Donner und Blitz" von Johann Strauss. Beim rasanten "Hummelflug" des als Hummel verwandelten Prinzen Gwidon aus Nikolai Rimsky-Korsakovs Oper "Das Märchen vom Zaren Saltan" schwirrte und summte das Orchester in atemberaubenden Tempi. "Hoch die Gläser, hoch das Leben, hoch die Liebe" – beim Evergreen vom Chianti-Wein, den die drei Solisten sangen, klatschten die Zuhörer freudig mit.

Passend zum Wein trug Larissa Wäspy ein rotes Kleid. Den großen Schluss-Applaus für das grandiose, schon lange zum Kult gewordene Neujahrskonzert teilten sich die herausragenden Solisten strahlend mit Dirigent und Orchester.

Ausklang mit dem "Radetzky-Marsch"

Blumen für die Künstler überreichte Bürgermeister Gerd Hieber. Gnass gab seinen Strauß an die erste Geigerin weiter. Danach regnete es Rosen für Rosen. Stürmisch reagierte das Publikum auf die erste der vier Zugaben "Spiel mir das Lied vom Tod" aus der Feder des größten italienischen Soundtrack-Komponisten Ennio Morricone. Ausgelassen dirigierte Gnass das mitklatschende Publikum beim "Radetzky-Marsch", dem feurigen Rausschmeißer von Johann Strauss Senior.