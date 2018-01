Sulz a. N. Feuerwerk setzt Mülltonne in Brand

Es blieb in der Silvesternacht in Sulz bei dem einen Feuerwehreinsatz. Das Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern in der historischen Innenstadt sei wohl weitgehend eingehalten worden, stellte Heizmann fest. Er hat nur vereinzelt Reste von Böllern in der Verbotszone entdeckt.

Weniger schön war der hinterlassene Müll unter anderem bei der Waldhornbrücke, wo viel geschossen wurde. Sogar in der Grünfläche lagen Pappkartons mit Resten von abgefeuerten Raketen und Böllern. Auch etliche leere Sektflaschen blieben liegen.