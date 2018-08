Sulz a. N. Feuerwehr verliert einen sehr guten Freund

Sulz (jh). Im Alter von 63 Jahren ist am Donnerstag Fred "Max" Hohmann aus Amsdorf (Sachsen-Anhalt) verstorben. Für die Sulzer Feuerwehrkameraden ist er kein Unbekannter. Zur Feuerwehr Sulz hatte er ein inniges Verhältnis. Nach dem ersten Kontakt 1999 an Pfingsten in Amsdorf wurde der Kontakt intensiver.