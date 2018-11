Sulz a. N. Feuerwehr pflegt die Windschutzhecken

Wolfram Rösch bezeichnete die Hecken in Holzhausen als mustergültig. Es sei sehr gut zu erkennen, dass im Abstand von 20 bis 30 Metern die Bäume zurückgestutzt wurden. So können die Tiere von einem Bereich in den andern wechseln, und die Hecken können auch in der Mitte ausgelichtet werden.