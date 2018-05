Sulz a. N. Fest zwischen Blumen

Sulz (ah). Zu einem festen Anlaufpunkt ist das Siedlerfest auf der Schillerhöhe geworden, nachdem der Maibaum am Tag zuvor, versehen mit vielen gebastelten Herzen, aufgestellt wurde, standen am Maifeiertag die bunten Blumen und dazwischen jede Menge Besucher im Mittelpunkt. Für die Gäste gab es eine reichliche Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten um sich für die weiteren Anstrengungen beim wandern zu stärken.