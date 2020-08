Sulz a. N. Fahrrad von 13-Jährigem manipuliert

Der Junge war mit dem Rad auf der Fahrt vom Freibad nach Hause, als in der Oberen Hauptstraße in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) die Kette heruntersprang. Als er bremsen wollte, reagierte die Bremse nicht. Das Kind stürzte und kam zu Fall, wobei es sich jedoch nur leicht verletzte.