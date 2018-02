Sulz a. N. Fachwissen ist nicht alles

Sulz. "Wir bilden auf sehr hohem Niveau und in mehreren Sprachen aus", sagte sie. Zwei Fremdsprachen am Gymnasium seien Pflicht. Doch es wird nicht nur Fachwissen vermittelt oder werden Vokabeln gebüffelt. Das Gymnasium will die Schüler auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern, damit sie eine Berufsausbildung oder ein Studium beginnen können. Katharina Lucke berichtete über die Zukunftswerkstatt in der Aula in der vergangenen Woche. Dabei sei darüber diskutiert worden, wie die Schule 2025 gestaltet sein könne. Team-, Konflikt und Demokratiefähigkeiten seien nach dem neuen Bildungsplan ebenfalls ein Lernziel. Diese Kompetenzen würden am Albeck-Gymnasium in alle Fächer mit eingebunden. Was die angehenden Gymnasiasten aber auch lernen werden, sei das selbstständige Denken und Lösen abstrakter Probleme. Zu den Voraussetzungen zum Besuch des Gymnasiums zählen unter anderem, so die Schulleiterin, die Freude am Lernen, sich auf neuen Stoff und neue Inhalte einzulassen.

Aber die Kinder sollten auch eine "Frustrationstoleranz" mitbringen, wenn die Note nicht so gut ist wie in der Grundschulzeit. Sie wies auf Förderungen, wie beispielsweise Hausaufgabenbetreuung an vier Tagen in der Woche, hin. Projektarbeit, Exkursionen, Berufsorientierung – hier ist das Sulzer Gymnasium sogar zertifiziert – zahlreiche Arbeitsgemeinschaften sind weitere Angebote. "Wir versuchen Innovationen an die Schule zu bringen", betonte Katharina Lucke. Es werde ein neues Netzwerk installiert und die Aula saniert.

Die Schüler kommen aus 30 bis 40 verschiedenen Ortschaften nach Sulz. Dass an dem G 9-Gymnasium bis zur Klasse acht auf Nachmittagsunterricht verzichtet werden kann, stellte Katharina Lucke als einen großen Vorteil dar. So könnten die Kinder und Jugendlichen sich nachmittags noch einer Freizeitbeschäftigung, beispielsweise in einem Verein, widmen.