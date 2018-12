Sulz a. N. Extreme Trockenheit brachte Mühlen zum Stillstand

Herwart Kopp hat im Archiv geforscht, ob es in der Vergangenheit ähnlich trockene Sommer gab. Er blätterte im Kalender 176 Jahre zurück: In der Broschüre des "statistisch-topographischen Büreaus Württemberg", die zum Bestand des Stadtarchivs Sulz gehört, wird 1842 über eine seit Menschengedenken nicht vorhandene Trockenheit berichtet. Im folgenden ein Auszug aus dieser Broschüre: "Der Wasserstand der Flüsse war zeitweise so niedrig, dass man beispielsweise am Alten Kran in Heilbronn im August und September 1842 trockenen Fußes auf der Flusssohle des Neckars umhergehen konnte. Überall im Lande musste mit Brunnenwasser sparsam hausgehalten werden. Viele Gemeinden in Württemberg litten an dem nötigen Wasser für häusliche Zwecke und für das Vieh."

Über den Wasserstand des Neckars in der Nähe des Ursprungs schildert ein Bericht des Bergraths von Alberti, verantwortlich auch für die Saline in Sulz, dass der Zufluss zur Zeit der größten Trockenheit 1842 bei Lauffen, Oberamt Rottweil, in einer Sekunde nur noch 13 bis 14 Kubik-Fuß betragen habe. In den vorausgegangenen Jahren war er bei kleinem Wasserstand nie unter 25 Kubik-Fuß gesunken. Die Flößerei auf dem Neckar und auf seinen Seitenflüssen war stark beeinträchtigt. Die Flösse in Heilbronn konnten nicht mehr die Floßgasse passieren, es mussten, um sie weiter zu befördern, die einzelnen Gestöre aufgehauen und Stamm für Stamm von Menschen durchgeschleift werden.

Im Schwarzwaldkreis, zu dem auch Sulz gehörte, wurden 139 Mühlen beinahe oder ganz stillgelegt. Bei der Saline Sulz musste das Schacht-Kunstrad (Wasserrad im Mühlkanal) am neuen Stollen, das dazu diente, staubige und schlechte Luft aus der Grube zu schaffen, über den ganzen Sommer meist zugestellt bleiben. Das spärlich zugemessene Wasser wurde für die städtische Mahlmühle benötigt. Auch auf die Königliche Gewehrfabrik in Oberndorf wirkte sich der niedrige Wasserstand aus. In den Monaten Juli und August konnte der Kleinhammer nicht betrieben werden, solange die Rohrbohrerei im Gange war.